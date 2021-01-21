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شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.
وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر اليوم الأربعاء: "جمعنا لكم أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة".
وتراوحت الأسعار مابين 450 ريال في فرع شركة مختبرالفارابي، و 1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي .
وأشارت حماية المستهلك إلى أنه فِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧