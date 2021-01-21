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حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.

وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر اليوم الأربعاء: "جمعنا لكم أسعار فحص وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة".

وتراوحت الأسعار مابين 450 ريال في فرع شركة مختبرالفارابي، و 1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي .

‏وأشارت حماية المستهلك إلى أنه فِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧

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