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المحمادي مساعداً لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعداً للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ

بدوره ثمن المحمادي لمعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي ؛ عاداً ذلك بالدافع المعنوي لتقديم المزيد من الخدمات لتعليم مكّة سائلاً الله التوفيق والسداد .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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