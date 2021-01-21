شكرا لمتابعة خبر عن المحمادي مساعداً لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعداً للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ

بدوره ثمن المحمادي لمعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي ؛ عاداً ذلك بالدافع المعنوي لتقديم المزيد من الخدمات لتعليم مكّة سائلاً الله التوفيق والسداد .