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بالفيديو.. الصحة توضح سبب تأخير بعض المواعيد الجديدة لتلقي لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، سبب تأخير بعض المواعيد الجديدة للقاح كورونا.

 

قال " عسيري " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" ما حصل شئ مؤقت بسبب تغيير خطوط الإنتاج في الشركة الموردة للقاح، مما استدعى إعطاء الأولوية لمن حصل على الجرعة الأولى لاستكمال المناعة بالجرعة الثانية ".

 

ولفت " عسيري ":" مع وصول الدفعات القادمة من اللقاح ووصول كميات كافية لتغطية جميع فئات الأولوية، فلا نتوقع أن يستمر هذا التأجيل "، مؤكدا أن الحصول على الجرعة الثانية في مواعيدها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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