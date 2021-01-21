شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة توضح سبب تأخير بعض المواعيد الجديدة لتلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، سبب تأخير بعض المواعيد الجديدة للقاح كورونا.

قال " عسيري " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" ما حصل شئ مؤقت بسبب تغيير خطوط الإنتاج في الشركة الموردة للقاح، مما استدعى إعطاء الأولوية لمن حصل على الجرعة الأولى لاستكمال المناعة بالجرعة الثانية ".

ولفت " عسيري ":" مع وصول الدفعات القادمة من اللقاح ووصول كميات كافية لتغطية جميع فئات الأولوية، فلا نتوقع أن يستمر هذا التأجيل "، مؤكدا أن الحصول على الجرعة الثانية في مواعيدها.