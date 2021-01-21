شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تنبه من عدم التقيد بالتعليمات الصحية بالمنافذ وتتوعد المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت النيابة العامة إنه على الجهة المختصة أن تتخذ في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

وأوضحت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام عند الوصول والمغادرة بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة أن يستوفى البيانات الصحية المطلوبة بحسب اللوائح الصحية الدولية ويسلمها إلى السلطة المختصة.

وأضافت النيابة أن غرامة المخالفين لا تتجاوز 500 ألف ريال وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.