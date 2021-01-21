شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المواطن الذي أعطته ابنته لقاح كورونا يروي تفاصيل مثيرة عن دافعه لنشر الفيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث المواطن تركي العتيبي، عن دافعه لنشر فيديو لابنته الطبيبة وهي تعطيه لقاح فيروس كورونا، والذي تم تداوله بشكل كبير.

وقال " العتيبي "، خلال حواره عبر قناة الإخبارية، إن نشره للمقطع ليس من أجل الشهرة، بل بدافع حث الآخرين على التسجيل لأخذ اللقاح.

وأوضح أن منح ابنته دانا اللقاح له كان من باب الصدفة، حيث حُدد له اليوم موعدا لأخذ الجرعة الثانية، وعندما جاء دوره تفاجأ بأن ابنته هي التي تعطيه الجرعة.

ولفت إلى أنه منذ الجرعة الأولى كان يتمنى أن تعطيها ابنته له، ولكن لم يحدث ذلك، وتحقق حلمه في الثانية.