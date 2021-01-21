شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق لوزير الخارجية على العلاقات بين المملكة وأمريكا تحت إدارة بايدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان:" متفائلون بعلاقة ممتازة مع ‎أمريكا تحت إدارة ‎بايدن ".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان:" والتعينات في إدارة بايدن تدل على تفهمها للملفات المشتركة "، مشددا:" على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه ".

وتابع وزير الخارجية:" سنتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي ".

وكان جو بايدن، أدى اليمين الدستورية، بالأمس، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن عندما اعتلى منصة التنصيب واضعا يده على نسخة من الإنجيل تملكها عائلتها وتعود إلى 127 عاما: " أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله ".

ودعا في كلمة عقب القسم إلى الوحدة، متعهداً بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبالإرهاب الداخلي، مشيدا بيوم أمل وانتصار للديمقراطية.

وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار ترامب للمبنى.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.