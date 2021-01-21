شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور لافتة للأنظار تجمع الأمير مقرن بن عبدالعزيز وأحفاده في المقناص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صور لافتة للأمير مقرن بن عبدالعزيز برفقة 3 من أحفاده أثناء خروجهم للمقناص.

ونشر حساب " آل سعود "، صورة الأمير وهو برفقة أحفاده منصور بن سعود بن عبدالرحمن، وسعود بن منصور بن مقرن، وفيصل بن تركي بن مقرن، وهو يحمل طيره، الأمر الذي حظي باهتمام الأحفاد.

ورصدت صورة أخرى الأمير مقرن يجلس على كرسيه، بينما يمازحه أحد الأحفاد، في لقطة خاطفة للأنظار.