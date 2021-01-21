شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تصدم الجميع عن لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة على ضرورة تحديد موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا عند حجز موعد الجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها " الصحة 937 "، أنَّه لا يمكن تغيير المنطقة أو تعديل الاستبيان المحدد للحصول على اللقاح حاليًّا؛ لذلك يجب التوجه، وفق الموعد المقرر، للحصول على الجرعة الثانية " إذا لم يتم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد ".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 212 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 160 حالة جديدة، فيما توفيت 4 حالات - يرحمهم الله -

وسجلت منطقة الرياض 83 حالة، والمنطقة الشرقية 39 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 35 حالة، ومنطقة المدينة المنورة 21 حالة، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وسجلت جازان والجوف وتبوك حالة واحدة في كل منها.