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أوضحت الإدارة العامة للمرور الشكل الذي ستبدو عليه لوحة السيارة التي تحمل شعارا مميزا. ونشرت الإدارة صورة تصميم اللوحة التي ستتضمن الشعار في الوسط بين حروف وأرقام اللوحة باللغتين العربية والإنجليزية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات باسم “لوحة بشعار مميز” بقيمة 800 ريال؛ تُحصّل لمرة واحدة عند الإصدار. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يوضح شكل لوحة الشعار المميز التي أقرها مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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