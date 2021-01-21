وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا للوزير أتمر، والوفد المرافق له.

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