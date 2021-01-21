وزير الخارجية: جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن.

وأضاف الوزير، إن اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، وسيكون أساسًا قويًّا للتنسيق الخليجي والعربي، وجميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذ الاتفاق.

وبخصوص الشأن الإيراني قال الوزير، إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها وهي غير مجدية، وعليها أن تغير أفكارها وتركز على رخاء شعبها، فيدنا ممدوة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها، كما أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص

وأضاف: أن علاقتنا مع واشنطن تاريخية وعلاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير وتعاملنا مع إدارات من الجمهوريين والدميقراطيين بشكل ممتاز، وسنتشاور مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي، كما ان ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة.