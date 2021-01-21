مصادر: حصر إلكتروني لشاغلي الوظائف على بندي العمال والمستخدمين بالتعليم

علمت «عاجل» من مصادرها أن وزارة التعليم أصدرت، أمس، تعميمًا لكل الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال بشأن حصر بند العمال والمستخدمين.

وطالبت الوزارة باستكمال حقول البيانات بشاغلي وشاغلات بند المستخدمين وبند الأجور (العمال) واعتماده إلكترونيًّا، والتأكد من صحة استكمال البيانات.

وشددت الوزارة على أن يحظى الموضوع باهتمام من قبل الرؤساء المباشرين.

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