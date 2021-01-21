أمير القصيم يتفقد المقر الجديد لميادين الفروسية والإبل

وقف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس، على أرض المقر الجديد لميدان الملك سعود للفروسية، وميدان سباقات الإبل شرق الطرفية بمدينة بريدة.

واستمع بن مشعل لشرح مفصل عن المقر الجديد لميادين الفروسية والإبل بالمنطقة، الواقع على مساحة تزيد عن 7 ملايين متر مربع، بجانب تفاصيل تخصيص الأرض من قبل وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ المشروع وتوصيل الخدمات من قبل القطاعات الخدمية.

وأكد أمير منطقة القصيم أهمية التكاتف بين القطاعات بالمنطقة كافةً لتنفيذ المشروع؛ لما لهذه الرياضة العريقة من اهتمام وعناية بالغة من قبل القيادة الرشيدة، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات كافةً خلال تنفيذ مثل هذا المشروع الهام، الذي يخدم هذه الرياضة العريقة.

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