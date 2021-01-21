السعودية | المملكة تمثل المجموعة العربية في الاجتماع الأول لفريق العمل رفيع المستوى حول التعليم ما بعد “كورونا”

شاركت المملكة ممثلة بوزارة التعليم والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو، أمس الأول في الاجتماع الأول لفريق العمل رفيع المستوى حول آليات التعاون في مجال التعليم العالمي ما بعد جائحة كوفيد-19، والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” افتراضياً بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية العالمية المعنية بالتعليم 2030 وحضر من جانب وزارة التعليم معالي نائب وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية سعادة الدكتور صالح القسومي.

وفي هذا السياق شددّ الدكتور صالح القسومي وكيل وزارة التعليم للعلاقات الدولية، على الدور المهم للتحول الرقمي لفتح الفرص للشباب للوصول إلى كامل إمكاناتهم للمضي قدمًا في ضوء تحديات كوفيد-19، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعليم لقمة العشرين برئاسة المملكة العام الماضي، وتفعيلها في بلورة السياسات التعليمية في الأعوام القادمة.

ويهدف هذا الاجتماع ليكون منصّة للتنسيق والتشاور لدعم التعاون الدولي في مجال التعليم العالمي للنهوض بالعملية التعليمية لما بعد جائحة كوفيد-19.

كما يهدف إلى خلق روابط منهجية ذات فاعليّة للتنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز التواصل بين المنظمات الإقلمية والحكومية الدولية ومكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لوضع التعليم ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.