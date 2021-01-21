بدء الترشيح لدرع طب العيون لعام 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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أعلنت الجمعية السعودية لطب العيون عن فتح باب الترشيح لأعضائها العاملين من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات، لمن يرغب منهم الترشح سواءً لدرع طب العيون السعودي 2021، أو لدرع أخصائي البصريات المتميز 2021، إذ سيتم تقديم الدروع ضمن جوائز مؤتمر طب العيون السعودي الافتراضي وموعده 18 مارس 2021م.

إرسال استمارة الترشيح

وأوضح رئيس لجنة الجوائز المكلف الدكتور عثمان بن محمد العمر، أنه يمكن الترشح بواسطة الدخول إلى رابط كل من الدرعين وإرسال استمارة الترشح مع السيرة الذاتية وآخر موعد لاستلام الترشيحات يوم 10 فبراير 2021م، وبإمكان أي عضو عامل بالجمعية ترشيح نفسه لأي من الدرعين كما يمكن أن يقوم اثنان من الأعضاء بترشيح أي عضو عامل آخر بالجمعية.

شروط اختيار المرشح

وعن شروط اختيار المرشح للدرع أوضح الدكتور العمر أنه يجب أن يكون المرشح أحد أطباء العيون أو أخصائي البصريات (المميزين) في التخصص ومن الأعضاء بالجمعية لفترة لا تقل عن 5 سنوات وممن قدموا خدمات متميزة، ومن ذلك: خدمة المجتمع والعمل على توصيلها لأكبر قطاع من المجتمع وبخاصة بالمناطق الواقعة خارج المناطق الكبرى – الرياض وجدة والدمام.

كما يمكن منحه أيضًا لطبيب أو أخصائي بصريات من إحدى تلك المناطق، ثم يأتي محور خدمة وإنشاء برامج تعزز من رفع مستوى التعليم الطبي وتقديم خدمات طبية متخصصة بشكل أفضل تعود على المجتمع بالفائدة، وكذلك قيام المرشح بإنشاء برامج تدريبية وتعليمية لخدمة الأطباء في منطقته، كما يشترط عدم منح الدرع لنفس المرشح إلا بعد مضي 5 سنوات على منحه الدرع السابق وأن يكون الشخص قد قدم خلال تلك السنوات، ما يستحق بالفعل تكرار منحه الدرع مرة أخرى.

تقديم سيرة الإنجازات

وخلص الدكتور عثمان العمر إلى القول: يجب تقديم سيرة المرشح أو المرشحة الذاتية التي توضح إنجازاته أو إنجازاتها حتى العام الحالي.. رابط درع الجمعية: https://forms.gle/QKNqFUSXduojMzsc7

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد بن فهد جاموس رئيس لجنة البصريات وعضو مجلس الإدارة، أنه يمكن لكل أخصائي بصريات من الأعضاء العاملين بالجمعية السعودية لطب العيون الترشح بالدخول وملء استمارة الترشح مع السيرة الذاتية قبل الموعد المحدد وذلك عبر رابط درع البصريات وهو: https://forms.gle/ZfGrtvoHbX9GYs9Z6، ولمزيد من المعلومات يكتب إلى الإيميل الخاص بلجنة الجوائز: [email protected]

لجنة الجوائز والدروع

يشار إلى أن لجنة الجوائز والدروع المكلفة بتلقي طلبات الترشيح وفرزها تضم : د. عثمان محمد العمر ( رئيسا) وعضوية كل من: د. سعيد عبدالله الغامدي، د. عادل عبدالعزيز الرشود، د. إيمان عبداللطيف الملا، د. سامي عبدالرحمن الشهوان.



