فيديو .. القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها بـ مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخمس، من القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته إلى النيابة العامة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته، وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



