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شكرا لقرائتكم مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21
وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة وقعت بجزيرة قبرص وعلى بعد ٤٣٠ كم شمال دمياط، مؤكدًا أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
وشعر بالهزة الأرضية سكان محافظات السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح ودمياط”.
وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة وقعت بجزيرة قبرص وعلى بعد ٤٣٠ كم شمال دمياط، مؤكدًا أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.