مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وشعر بالهزة الأرضية سكان محافظات السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح ودمياط”.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة وقعت بجزيرة قبرص وعلى بعد ٤٣٠ كم شمال دمياط، مؤكدًا أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

