مردم ونفايات يزاحمان طريق جامعة حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

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يشهد الطريق المؤدي إلى جامعة حفر الباطن تراكم النفايات على جانبيه من مخلفات المنازل والحيوانات النافقة بالإضافة إلى وجود مردم نفايات مخالف قريب من الجامعة.

منظر مؤسف

وذكر متابعات الخليج 365 أحمد المطيري أنه من المؤسف أن يكون الطريق المؤدي إلى أكبر صرح تعليمي في حفر الباطن بهذا الشكل، خصوصاً أن الجامعة يأتيها زوار بشكل مستمر من خارج المحافظة، وأن هذا المنظر يعطي انطباعاً غير جيد عن المحافظة.

منظر سيئ أمام جامعة حفر الباطن

أما وليد العازمي فقال: الغريب أنه بالقرب من الجامعة يوجد مردم كبير مشكلاً مستنقعاً وقت هطول الأمطار وتم استخدامه لرمي النفايات بأنواعها بداخله، فيجب على المسؤولين التحرك لردمه خصوصاً أنه يعتبر منظراً غير لائق كونه قريباً من الجامعة.

طريق مهم

بدوره أضاف عبد الله الشمري: مع امتداد هذا الطريق ‏الذي يؤدي إلى عدة جهات حكومية ويرتاده الكثير من المواطنين فنستغرب من مشاهدة عدة مرادم على امتداده التي تحولت بعد ذلك إلى مرمى للنفايات في أنواعها بالإضافة إلى وجود الحيوانات النافقة على جانب الطريق التي تشكل خطراً بيئياً بالإضافة إلى التشوه البصري، فيجب على أمانة حفر الباطن النظر لهذا الموضوع ورفع هذه النفايات.

صمت أمانة حفر الباطن

ومن جهتها ، حاولت “متابعات الخليج 365” أخذ توضيح عن دور أمانة حفر الباطن ‏بالتعامل مع المرادم المخالفة خصوصاً أن بعضها أصبح مجاوراً لأحياء سكنية، إلا أن متحدثها الرسمي لم يرد على للاستفسارات حتى تحرير هذا الخبر.



