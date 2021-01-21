السعودية اليوم / الموارد البشرية بمكة المكرمة وتعليم جدة يوقعان مذكرة تعاون



جدة 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021م واس

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مذكرة تعاون مع إدارة التعليم بمحافظة جدة لدعم وزيادة إسهام القطاع التعليمي في المسؤولية الاجتماعية وذلك بمقر الفرع بجدة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهد بن رشيد بن رقوش ومدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي إلى تنوع نشاط القطاع التعليمي ورفع مستوى الإسهام في الإنفاق الاجتماعي ودعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية ضمن رؤية ٢٠٣٠ والعمل على إبراز أثر مبادرات قطاع التعليم في المجتمع.

وتتضمن المذكرة وضع برامج مشتركة لرفع الوعي من خلال برامج ذات محتوى تعليمي وتوعوي لتعميق أثر المسؤولية الاجتماعية للمجتمع التعليمي.

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20:45ت م

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