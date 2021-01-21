السعودية اليوم / محافظ طريف يُكرِّمُ الفائزين في مسابقة (مدرستي الرقمية) على مستوى مكتب التعليم بالمحافظة



طريف 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

كرَّم محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر في مكتبه أمس المشاركين في مسابقة مدرستي الرقمية لـ (لتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى مكتب التعليم بمحافظة طريف ، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد بن سالم الشريف .

وقدّم الشريف شرحا توضيحيا للمسابقة التي تهدف إلى تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، مبيناً أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من

إثر ذلك شكر المحافظ الجميع نظير ماقاموا به من جهود لتنفيذ المسابقة وإظهار أهميتها.

// انتهى //

19:41ت م

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طريف 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسكرَّم محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر في مكتبه أمس المشاركين في مسابقة مدرستي الرقمية لـ (لتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى مكتب التعليم بمحافظة طريف ، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد بن سالم الشريف .وقدّم الشريف شرحا توضيحيا للمسابقة التي تهدف إلى تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، مبيناً أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي ، ومجال التدريب ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.إثر ذلك شكر المحافظ الجميع نظير ماقاموا به من جهود لتنفيذ المسابقة وإظهار أهميتها.// انتهى //19:41ت م0165

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