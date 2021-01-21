السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجات في قبرص



نيقوسيا 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

رُصد زلزال بقوة 5.1 درجات وفق مقياس ريختر اليوم في قبرص​​​ شعر به سكان مدن نيقوسيا وليماسول ولارنكا وفاماغوستا.

وأفاد مركز علم الزلازل الأوروبي-المتوسطي أنه تم رصد الضربات تحت الأرض في الساعة 16:27 بالتوقيت المحلي، ووقع مركز الزلزال عند مسافة 38 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة نيقوسيا على عمق 10 كيلومترات.

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19:32ت م

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