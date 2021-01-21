السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية



جيزان 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في مختلف الجهات ضد

وأكد مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي المكلف للإمارة عادل بن أحمد الزائري أن التوجيه يؤكد حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مدى التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها كافة بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقارّ العمل.

وبيّن أن التوجيه يقضي بتطبيق الغرامات داخل الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

// انتهى //

19:25ت م

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جيزان 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في مختلف الجهات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي المكلف للإمارة عادل بن أحمد الزائري أن التوجيه يؤكد حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مدى التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها كافة بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقارّ العمل.وبيّن أن التوجيه يقضي بتطبيق الغرامات داخل الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //19:25ت م0159

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