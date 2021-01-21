

جدة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام المنصرم 2020م، البالغ عددهم (9218) متطوعاً ومتطوعة في جميع المشاركات من مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي البلاغات المباشرة من قبل المتطوعين بلغت 3244، نقل منها 248 حالة، بمشاركة 3837 متطوعاً و5381 متطوعة بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 77244 ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة "380 " فرصة تطوع.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة ، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة

// انتهى //

17:31ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسكشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام المنصرم 2020م، البالغ عددهم (9218) متطوعاً ومتطوعة في جميع المشاركات من مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية.وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي البلاغات المباشرة من قبل المتطوعين بلغت 3244، نقل منها 248 حالة، بمشاركة 3837 متطوعاً و5381 متطوعة بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 77244 ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة "380 " فرصة تطوع.وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة ، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية ، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.// انتهى //17:31ت م0136

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الهلال الأحمر بمكة": أكثر من 77244 ساعة تطوعية بذلها 9218 متطوعاً خلال العام 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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