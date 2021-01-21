السعودية | الشمري: خطة إستراتيجية عربية لتفعيل وثيقة المرأة في الوطن العربي

المناطق - واس

نوهت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بأن البرلمان العربي يعكف حالياً على وضع خطة إستراتيجية عربية لتفعيل بنود وثيقة المرأة في الوطن العربي التي تم اعتمادها عام 2016، وذلك فى سياق خطة البرلمان العربي في مرحلته الجديدة فيما يخص المرأة العربية.

وأوضحت الشمري في تصريحات لها اليوم -عقب لقائها برئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي- أنه تمت مناقشة وضع المرأة والطفل في الأسرة العربية خاصة في ظل جائحة كورونا وظل النزاعات المسلحة، ودور البرلمان العربي في متابعة تلك الأوضاع من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على مستوى التمثيل السياسي للمرأة العربية وأهمية العمل على رفع مستوى هذا التمثيل.

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن دعم المجلس الكامل لجهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا المرأة، منوهة بتكثيف التعاون خلال الفترات المقبلة مع البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، آملة أن يتم تفعيل الاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة العربية في أقرب وقت.