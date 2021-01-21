الكاظمي يأمر بفتح تحقيق فوري بالتفجير الانتحاري وسط بغداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد اليوم، وأسفر عن مقتل 32 وجرح 110 آخرين، بحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي أن هذا الأمر صدر أثناء اجتماع طارئ عقدته القيادات الأمنية والاستخبارية العراقية في مقر قيادة عمليات بغداد برئاسة الكاظمي، كُرّس لمناقشة أسباب وتداعيات هذا الخرق الأمني الذي أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

تفاصيل التفجير الانتحاري

وبحسب تقارير، فجر انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفين إلى المنطقة فجر انتحاري آخر نفسه في المكان.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية اليوم أن مهاجمًا انتحاريًا فجّر حزامًا ناسفًا فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

إصابات في حالة خطيرة

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع؛ لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

السعودية تجدد التضامن مع العراق

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

