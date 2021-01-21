الحارثي: إعادة إطلاق مركز التدريب في هيئة الإذاعة والتلفزيون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، على إعادة إطلاق مركز التدريب في الهيئة ليكون رافدًا مهمًا لتطوير الكفاءات البشرية وتطوير المحتوى من خلال الإنتاج الداخلي.

وقال الحارثي عبر تويتر : سعدت اليوم باللقاء مع منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وطرحنا الخطوط العريضة لتوجهات الهيئة والمبادرات الجديدة، واستعرضنا خطواتنا لإقرار الاستراتيجية والتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل، ومبادرات تحفيز الموظفين المميزين، ومبادرة الصف الثاني من القيادات ومبادرة التوظيف الداخلي.

وتابع رئيس الإذاعة والتلفزيون: “شرحنا عددًا من المبادرات، منها العمل على إعادة إطلاق مركز التدريب ليكون رافدًا مهمًا لتطوير الكفاءات البشرية، وتطوير المحتوى من خلال الإنتاج الداخلي، واستعرضنا سياسة المحتوى، والتركيز على المحلية، ودورة يناير التي انطلقت، وآلية توليد الأفكار والاقتراحات الجديد من خلال منصة جائزة الهيئة.

التأمين الطبي لمنسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون

وختم بقوله: أكدنا أهمية تحسين بيئة العمل وتطويرها، وأعلنا عن إقرار التأمين الطبي لمنسوبي الهيئة وهو ما كان ليتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعم القيادة الرشيدة حفظها الله، واهتمام مجلس الإدارة بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس المجلس الدكتور ماجد القصبي.



