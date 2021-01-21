رابح صقر يفتتح جلسات أوايسس الرياض 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تعيش العاصمة السعودية الرياض مع بداية العام 2021 نشاطًا ترفيهيًا ملحوظًا ويتمثل هذا في مشروع أوايسس الرياض الموجودة في منطقة ملهم، وأحد المناطق الجديدة في شتاء العاصمة هذا العام 2021.

مبادرة أفكار الترفيه

ويعد هذا المشروع أولى الأفكار المنفذة من مبادرة أفكار الترفيه التي تم إطلاقها قبل شهرين تقريبًا، بمبادرة ورعاية وإشراف المستشار تركي عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وهو المشروع الذي أقامته العالمية (ALAMIYA entertainment) و SEVEN experience تحت إشراف هيئة الترفيه، ويهدف إلى مزج رفاهية الضيافة العالمية والفن العربي الأصيل بعراقة الصحراء البكر.

ومن أبرز الفعاليات الترفيهية الفنية الغنائية المرافقة لمشروع “أوايسس الرياض” وتقدمها “الهيئة العامة للترفيه” بالتعاون مع هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حفلات غنائية أسبوعية من تنظيم وإشراف “روتانا” تحمل مسمى جلسات “أوايسس الرياض”، ويشارك فيها عدد من أبرز نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد غرد عبر حساباته على مواقع التواصل: “إخواني وأخواتي الفنانين السعوديين الشباب يا ليت ينسقون مع روتانا لمن يرغب بعمل حفلات في أوايسس في الرياض.. بندعمكم”، فتفاعل معه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، بالرد مغردًا على “تويتر”: “أبرك الساعات بوناصر نتشرف ويستاهلون الشباب وشكرًا لدعمكم”.

رابح أول نجوم أوايسس الرياض

أول نجوم جلسات “أوايسس ” هو “صقر الأغنية الخليجية” الفنان رابح صقر، في حفل جماهيري مباشر سيقام مساء يوم الجمعة 29 يناير 2021، وقد أبدى رابح سعادته لاختياره أن يكون أول من يفتتح هذه الجلسات، واعدًا جمهوره ومتابعيه أن يقدم أغاني ألبومه الجديد ” مرحبًا رابح صقر 2021/1/1” من إنتاج روتانا، والذي يحقق نجاحات كبيرة على مستوى نسب الاستماع والإقبال، هذا إضافة إلى ما اشتهر به من أعمال.

سيتمكن الجمهور من شراء التذاكر وحضور الحفل المقام في مشروع “أوايسس الرياض” والذي سيتم فيه مراعاة جميع قواعد السلامة المتبعة في ظل الأوضاع الراهنة، كذلك لن تضيع الفرصة على كل من لديه الرغبة في حضور الحفل مباشرة (عن بعد) سواء من داخل المملكة أو خارجها بشراء تذكرته أون لاين والمتابعة حصريًا عبر تطبيق “فنBox”.

ملاحظة:

سيتم الإعلان قريبًا عن موعد بيع التذاكر على موقع “www.tathkartkom.com” وعلى تطبيق “فن Box” لتتمكن من حضور الحفل من عندك.

