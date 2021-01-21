عدم التقيد بـ الإجراءات الاحترازية في منافذ الدخول يوجب المساءلة الجزائية المشددة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يتضمن نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول على العديد من المواد التي تنص على أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من دخول الأمراض.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبحسب مواد النظام ‏تتخذ الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

كما تحظر الأنظمة على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة.

أهمية التقيد بالإجراءات

وكانت وزارة الصحة أهابت بالجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

