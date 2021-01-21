الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا في موعدها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

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أكدت وزارة الصحة أن كل من حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا سيحصل على الجرعة الثانية في موعدها الذي تم تحديده له سلفًا.

ونقلت ” العربية نت ” عن الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د. عبدالله عسيري القول إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار الفيروس المتحور.

موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا