اخبار السعوديه

25 مخططًا سكنيًا في المدينة توفر 5200 قطعة سكنية وتجارية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم 25 مخططًا سكنيًا في المدينة توفر 5200 قطعة سكنية وتجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

25 مخططًا سكنيًا في المدينة توفر 5200 قطعة سكنية وتجارية

تضم 33 حديقة و27 مدرسة و40 مسجدًا و8 مرافق حكومية

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت أمانة المدينة المنورة تخطيط 25 مخططًا سكنيًا خاصًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع.

تفاصيل مخططات المدينة

ويأتي اعتماد المخططات الجديدة -التي تضمنت 5200 قطعة سكنية وتجارية، و144 قطعة صناعية، و33 حديقة، و27 مدرسة، و40 مسجداً و8 مرافق حكومية- متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبُنية التحتية.


محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا