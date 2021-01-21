شكرا لقرائتكم 25 مخططًا سكنيًا في المدينة توفر 5200 قطعة سكنية وتجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21
25 مخططًا سكنيًا في المدينة توفر 5200 قطعة سكنية وتجارية
تضم 33 حديقة و27 مدرسة و40 مسجدًا و8 مرافق حكومية
متابعات الخليج 365 - واس
اعتمدت أمانة المدينة المنورة تخطيط 25 مخططًا سكنيًا خاصًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع.
تفاصيل مخططات المدينة
ويأتي اعتماد المخططات الجديدة -التي تضمنت 5200 قطعة سكنية وتجارية، و144 قطعة صناعية، و33 حديقة، و27 مدرسة، و40 مسجداً و8 مرافق حكومية- متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبُنية التحتية.