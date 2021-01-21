جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، أن التصدي لفيروس كورونا المستجد على رأس أولوياته، وعلى ذلك أطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم، من خلال مطالبة الأمريكيين بارتداء الأقنعة هذه المدة والمطالبة باستخدامها حتى في المنشآت الفيدرالية.

تحول حاد عن إدارة ترامب

ويعد هذا الأمر التنفيذي هو الأول بين سلسلة قرارات جو بايدن بعد توليه الرئاسة، وسيرمز إلى التحول الحاد عن إدارة ترامب من خلال التأكيد على توصيات خبراء الصحة العامة.

وفي حين لا يستطيع الرئيس إخبار الولايات أو المدن بما يجب القيام به، لكن التفويض الفيدرالي سيؤثر على المكاتب الفيدرالية والأراضي الفيدرالية وسيحث الولايات على فعل الشيء نفسه.

وهذا الإجراء التنفيذي سيجعل الولايات تمتثل لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض بشأن ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المباني الفيدرالية، وبالمقارنة، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل واضح ارتداء الكمامة في الأماكن العامة طوال فترة رئاسته، وهو ما أثر على الوكالات الفيدرالية وعدم امتثالهم للتوصيات والتدابير الاحترازية.

جو بايدن يرغب في الانضمام مرة أخرى للصحة العالمية

وقالت مصادر مقربة للرئيس بايدن إنه يخطط أيضًا لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وهذا يعني التراجع الفوري عن قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقد أعاق انسحاب أمريكا من الساحة الدولية التقدم في الاستجابة العالمية وجعل الشعب الأمريكي أكثر عرضة للتعرض للأوبئة في المستقبل.



