شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القصيم» لـ«الخليج 365»: 3 مواقع للتطعيم بلقاح كورونا.. ولا استثناءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» المتحدث باسم صحة منطقة القصيم عبدالحكيم بن محمد التويجري، أنه لا توجد استثناءات لتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد في منطقة القصيم، إذ سيتم توفيره جميع المواطنين والمقيمين، ولا يزال تسجيل المستفيدين جاريا، وعددهم يتغير لحظياً.

وكشف التويجري أن أخذ اللقاح بالمنطقة سيكون على عدة مراحل، وجار العمل على تجهيز المواقع بالتنسيق مع وزارة الصحة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس كمرحلة أولى، وسيتم التوسع وفق الخطط الموضوعة من الوزارة التي ستصلنا في وقته، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عنه، مبينا أنه لا يوجد تأخير والعمل جار وفق خطة ومراحل محددة.

وبين أن أولى الفئات المستهدفة هي الفئات الأكثر عرضةً للخطر من كبار السن فوق 65 عاما ومن لديهم أمراض مناعية أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة ومن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب والكلى وكذلك الفئات المهنية كالممارسين الصحيين، خصوصا الطوارئ والعناية، وكذلك المهن العسكرية. ومن من المخطط أن يكون وقت العمل من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحاً على أن يتم تحديد التوقيت النهائي حسب معطيات التسجيل، مؤكدا أنه سيكون هناك استقبال يليق بالمواطن والمقيم الكريمين وبما يتناسب مع توجه القيادة لحملة هي الأكبر على الإطلاق، ويستمر تقديم الخدمة لحين الوصول إلى المستهدف.

وعن آلية الحصول على اللقاح أكد بدء التسجيل عبر تطبيق صحتي للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وتحديد الأولوية حسب فئات محددة ومن ثم يتم تحديد الموعد والذهاب لموقع التطعيم لأخذ اللقاح وسيتم استقبال المستفيدين بالتأكد من حجز الموعد عن طريق مسح الباركود لدى تطبيق صحتي للمستفيد ومن ثم يتوجه المستفيد لمنطقة انتظار الفرز المجهزة بكل سبل الراحة حتى يتم توجيهه لعيادة محددة لأخذ التطعيم ومن ثم يتوجه إلى منطقة الانتظار وبعدها يتم توديع المستفيد.

ودعا التويجري الجميع إلى ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية وحث الجميع على التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة صحتي.