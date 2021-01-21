شكرا لقرائتكم خبر جودة الحياة: «ضوء» لدعم المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات برنامج (جودة الحياة) تأتي مسابقة ضوء لدعم الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى الثقافي المحلي، وتمكين المبدعين السعوديين في قطاع الأفلام.

وأكد المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج (جودة الحياة) خالد البكر أن البرنامج يسعى من خلال مبادراته التي تنفذها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام إلى تطوير قطاع الأفلام في المملكة، ورفع مستوى الإنتاج المحلي سواء من خلال تطوير البنية التحتية السينمائية ودعم المبدعين والبرامج التدريبية.

وتهدف مبادرة (تعزيز قطاع الأفلام المحلي) إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة إلى النهوض بقطاع صناعة الأفلام في المملكة، واستقطاب دور الإنتاج العالمية من خلال تعزيز مستوى الإنتاج المحلي في صناعة الأفلام، والنهوض بممكنات صناعة الأفلام داخل المملكة من حيث الكوادر البشرية المؤهلة من كتاب نصوص وممثلين ومنتجين ومصورين وغيرهم, إضافة إلى تعزيز البنى التحتية الضرورية لإنتاج الأفلام من إستديوهات تصوير، ومونتاج، والخدمات التسويقية، والتوزيع، وتقديم التسهيلات اللوجستية وتنظيم الفعاليات والمشاركات، واستقطاب المنتجين من خارج المملكة.

وأطلقت ضمن المبادرة مشاريع عدة، منها إطلاق برنامج صناع الأفلام الرقمي، ومهرجان البحر الأحمر للسينما.

من أهداف المبادرة: