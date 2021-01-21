شكرا لقرائتكم خبر رصد 14 مخالفة لاحترازات كورونا بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت الجولات عن تحرير 16 مخالفة، منها 14 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس (كوفيد-19) في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان للتكدس في الأسواق المركزية.وانهت الأمانة تعقيم وتطهير 749 موقعا بالمنطقة، باستخدام 131.876 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 473 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7756 طنا من النفايات، وأزالت 4793 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 8905 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
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