«شتاء السعودية» في حائل.. مغامرة وثقافة وتاريخ

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فيما يقرن غالبية المرشدين السياحيين زيارة المتحف بتجربة سياحية تحمل اسم «الهدد»، وهي الصيد بالصقور، وأصبح لها شعبية؛ لأنها - بحسب الرحال خالد الجهني- «من أمتع التجارب السياحية التي يمكنك ممارستها في المناطق البرية «، مشيرا إلى أن تجربة الهدد تتم تحت إشراف ملاك صقور متخصصين يتمتعون بخبرات متوارثة عن آبائهم وأجدادهم، و»هي فرصة للسائح للتقارب مع الصقر؛ الصديق الوفي لسكان صحاري منطقة حائل».ويتقلد موسم «شتاء السعودية» شعارا خاصا بهذا العام، وهو «الشتاء حولك» الذي تفهمه وتمارسه مدينة حائل من خلال فعاليات وباقات يقدمها القطاع الخاص في متنزهات داخل قلب المدينة أو قريبا منه، كساعات يقضيها السائح في «قلعة عيرف» المشهورة بإطلالتها من أعلى الجبل على مدينة حائل، متشبعة بعبق التاريخ وتفاصيل العمارة الأثرية.
وتقدم مدينة حائل للزائر جولة في «قصر القشلة» الذي يعد أحد أقدم وأكبر المباني الطينية في الجزيرة العربية، ويدل على عراقة التراث العمراني، وتم بناؤه قبل ثمانية عقود «تقريبا 1941م»، وأصبح متحفا مهما، إضافة إلى مجموعة قصور تم تحويلها إلى متاحف متخصصة، وعندما لا تكتفي العائلات بما تقدمه المتنزهات فإن التخييم في الصحاري القريبة يحقق تجربة سياحية تشمل الإقامة والمبيت بين كثبان رملية تحت سماء صافية، ونجوم دانية، وبجوار نيران تشتعل، ورائحة أطباق تكتمل معها تجربة واختيارات السائح.
«جبة جبل أم سنمان»
- تقع على بعد 100كلم شمال غرب حائل
- من أكثر التجمعات التراثية قدرة على جذب محبي الاستكشاف
- مندرجة مع محور العمق التاريخي الذي يقدمه موسم »شتاء السعودية« هذا العام
- متحف وقصر ومزرعة العيادة تتصدر قائمة خيارات زيارة جبة حائل
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