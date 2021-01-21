«شتاء السعودية» في حائل.. مغامرة وثقافة وتاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنوع المحتوى السياحي المتمثل في «التراث الاجتماعي» و»الآثار»، وكذلك المناخ والتضاريس، في موقع «جبة جبل أم سنمان» في مدينة حائل، الذي يحتضن ما يزيد على خمسة آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود بالإنسان للألف السابع قبل الميلاد؛ مما منحها رقما مهما في قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة «اليونسكو» في عام 2015م، وأدرجت ضمن تجارب موسم «شتاء السعودية» الذي تتشارك فيه 17 وجهة سياحية اختارتها الهيئة السعودية للسياحة من مختلف مناطق المملكة، وتشترك 200 شركة من القطاع الخاص في تنظيم وتقديم الفعاليات والباقات السياحية المخصصة له.

فيما يقرن غالبية المرشدين السياحيين زيارة المتحف بتجربة سياحية تحمل اسم «الهدد»، وهي الصيد بالصقور، وأصبح لها شعبية؛ لأنها - بحسب الرحال خالد الجهني- «من أمتع التجارب السياحية التي يمكنك ممارستها في المناطق البرية «، مشيرا إلى أن تجربة الهدد تتم تحت إشراف ملاك صقور متخصصين يتمتعون بخبرات متوارثة عن آبائهم وأجدادهم، و»هي فرصة للسائح للتقارب مع الصقر؛ الصديق الوفي لسكان صحاري منطقة حائل».

ويتقلد موسم «شتاء السعودية» شعارا خاصا بهذا العام، وهو «الشتاء حولك» الذي تفهمه وتمارسه مدينة حائل من خلال فعاليات وباقات يقدمها القطاع الخاص في متنزهات داخل قلب المدينة أو قريبا منه، كساعات يقضيها السائح في «قلعة عيرف» المشهورة بإطلالتها من أعلى الجبل على مدينة حائل، متشبعة بعبق التاريخ وتفاصيل العمارة الأثرية.

وتقدم مدينة حائل للزائر جولة في «قصر القشلة» الذي يعد أحد أقدم وأكبر المباني الطينية في الجزيرة العربية، ويدل على عراقة التراث العمراني، وتم بناؤه قبل ثمانية عقود «تقريبا 1941م»، وأصبح متحفا مهما، إضافة إلى مجموعة قصور تم تحويلها إلى متاحف متخصصة، وعندما لا تكتفي العائلات بما تقدمه المتنزهات فإن التخييم في الصحاري القريبة يحقق تجربة سياحية تشمل الإقامة والمبيت بين كثبان رملية تحت سماء صافية، ونجوم دانية، وبجوار نيران تشتعل، ورائحة أطباق تكتمل معها تجربة واختيارات السائح.

«جبة جبل أم سنمان»