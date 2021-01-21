الحسني يحتفل بزواجه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل جهاد خالد الحسني بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما، متمنين لهما حياة سعيدة.

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