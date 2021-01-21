تدشين مركز تاريخ الطائف

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وأعرب الميموني عن سعادته باكتمال هذا التعاون، وخاصة أن جامعة الطائف ترتبط ارتباطا وثيقا بالمركز، نظرا للاختصاص ووجود العنصر البشري بالتعاون مع أبناء المنطقة.بدوره، أشاد أمين الدارة بجهود الجامعة في إرساء دعائم هذا المركز، الذي يأتي تمثيلا لرؤية المملكة 2030، واستجابة لحاجة مدينة الطائف المليئة بالأماكن التاريخية.
بعد ذلك أقيمت حلقة نقاش بالتعاون مع الدارة تهدف إلى فتح باب الحوار ومعرفة تطلعات ورؤى أبناء الطائف لهذا المركز.
وقدم رئيس الجامعة شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم لكل ما يسهم في رفعة البلد والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا استعداد المركز لبذل الجهد للوصول إلى أهدافه المرسومة لأجله.
يذكر أن الجامعة عينت الدكتورة لطيفة العدواني مشرفة على مركز تاريخ الطائف.
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