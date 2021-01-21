تحسين واجهات 17 عقارا على طريق الأندلس بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس ملاك 17 عقارا بحي الرويس، تقديرا لمساهمتهم الفعالة في تحسين المشهد البصري لواجهات المباني على محور طريق الأندلس. وعقد اجتماع بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس ناصر المتعب ووكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري ورئيس بلدية الشرفية المهندس سعد القحطاني، حيث قدموا شكر أمين محافظة جدة صالح التركي لملاك العقارات على تعاونهم المثمر والمبادرة بتحسين واجهات العقارات بطول 500 متر. ونفذت الأمانة أعمال تطوير وصيانة الأرصفة والمواقف وأعمال الإنارة التي ساهمت في تحسين المشهد البصري على واحد من أهم المحاور الرئيسة في المحافظة. كما جرى خلال اللقاء مع ملاك عقارات الرويس مناقشة ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير الحي وتحسين الخدمات البلدية. كما جرى خلال اللقاء مع ملاك عقارات الرويس مناقشة ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير الحي وتحسين الخدمات البلدية.

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