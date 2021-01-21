الشورى يناقش تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل عبر الاتصال المرئي، على ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ من توصيات؛ حيث يحسم المجلس قراره بشأن التقرير بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير الأداء السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلـى تقرير يتضمن وجهة نـظر لجنة الميـاه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وذلك قبل أن يصوت على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه. وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/1441هـ بعد أن يستمع إلى عرض يتضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة عددا من الموضوعات، منها مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/1441هـ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الصندوق بعد أن أتمت دراسته، كما يناقش تقريرا آخر تقدمت به اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصيتها اللازمة بشأنه.

وفي سياق جلسة الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقريرا تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).

ويستمع المجلس ضمن الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة؛ حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تم اعتمادها بشأن التقرير.

كما يصوت ضمن أعمال جلسته على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ بعد أن يستمع لعرض يتضمن رد اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للوزارة في جلسة سابقة.

من أعمال جلسة الشورى: