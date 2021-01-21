«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة الشخصية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقا بتاريخ 8 رجب 1441هـ، البالغ عددها 170 وظيفة رسمية إدارية وفنية وهندسية بنظام التعاقد. وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة مبناها على طريق الدائري الشرقي مخرج (12) في الرياض، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءا من 24 - 28 يناير الحالي، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.

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