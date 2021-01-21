ورشة تعريفية عن المرقب الوطني لجودة التدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة تعريفية عن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) والمرقب الوطني لجودة التدريب، وذلك بحضور ممثلي المنشآت التدريبية المنضمة حديثا للمرقب الوطني لجودة التدريب.

وتناولت الورشة شرحا عن كيفية الانضمام للمرقب الوطني عن طريق المنصة التفاعلية، والقيمة المضافة للمنشآت التدريبية بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بمشاركة المدير العام للمرقب الوطني لجودة التدريب والمدير العام للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب وعدد من أعضاء مركز مسار.

يذكر أن مركز (مسار) أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويعد جهة مستقلة لتقويم واعتماد قطاع التدريب لرفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة لرفع جودة وكفاية وإسهام منشآت التدريب وبرامجها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب وتطويره المستمر من خلال اعتماده مؤسسيا وبرامجيا وفق أفضل الممارسات العالمية.