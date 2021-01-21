تمرين سعودي أمريكي بريطاني مختلط لرفع الجاهزية القتالية

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من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية، مشيرا إلى أن التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين.يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان عددا من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.
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