النائب العام يطلع على آلية خدمة المراجعين بالليث والقنفذة

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واستمع المعجب خلال الجولة لشرح مفصل عن استراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدائرتين، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، والتقى بموظفي النيابة في الدائرتين، وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين، للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس الأول دائرتي النيابة العامة بالليث والقنفذة في منطقة مكة المكرمة، رافقه خلال الزيارة وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان.واستمع المعجب خلال الجولة لشرح مفصل عن استراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدائرتين، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، والتقى بموظفي النيابة في الدائرتين، وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين، للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

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