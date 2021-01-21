5 ركائز للاستراتيجية الجديدة بمعهد الإدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، أمس، استراتيجية المعهد الجديدة 2023، مشتملة على 80 مشروعا، و21 مبادرة، و32 مؤشر أداء.

وأوضح السجان أن الاستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليها من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجهات العامة.

وبين أن من المخطط له أن تحدث الاستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الاستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له. وأفاد السجان بأن المعهد سيقدم بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة.

وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عال تسهم في رفع أداء المنظمات، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة سيكون توجها استراتيجيا رئيسا في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس وتلبي احتياجات التنمية الإدارية، وفي مجال التميز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد على تطوير الموارد البشرية وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.

ركائز استراتيجية المعهد الجديدة:

01بناء القدرات وتشمل تقديم تدريب عالي الجودة ورفع كفاءة موظفي القطاع الحكومي

02تطوير القيادات الإدارية لإعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية، وتمكين المرأة في الوظائف القيادية

03استشارات ودراسات مؤثرة، لتقديم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عال

04الاستدامة، وتهدف إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات التنمية الإدارية في المملكة

05التميز في العمليات التشغيلية، وتهدف إلى التميز في عمليات الموارد البشرية المؤهلة، والخدمات المساندة