شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات له، سائلا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الجمهورية الجزائرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وألا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.