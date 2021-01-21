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التحذير من إلحاق الأذى بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من مخالفة نظام الصيد القاضي بمنع صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، أو إلحاق الأذى بها أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات.

جاء ذلك في بيان مشترك، عد هذه الممارسات مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويترتب على ارتكابها عقوبات صارمة، وسيتم ضبط المخالفين للنظام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المقررة نظاما بحقهم، مؤكدا متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين لاستشعار المسؤولية تجاه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتعاون في حمايتها من أي ممارسات تضر ببقائها لأهمية هذه الكائنات في حفظ التوازن البيئي ولاستدامتها في الطبيعة، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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