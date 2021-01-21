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وأكدت الوزارة تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديهم موعد ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي، مشيرة إلى إجراء 52105 فحوص مخبرية جديدة.وأهابت بالجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار كورونا، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم ، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
إجمالي الحالات 365,775
النشطة 2096
المتعافون 357,337
الوفيات 6342
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 83
الشرقية 39
مكة المكرمة 35
المدينة المنورة 21
الحدود الشمالية 9
القصيم 8
نجران 6
الباحة 3
حائل 3
عسير 2
جازان 1
الجوف 1
تبوك 1
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