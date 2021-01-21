ضوابط جديدة لفتح المختبرات البيطرية الخاصة

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وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الضوابط يأتي في ضوء ما تحقق من نجاحات فيما يخص تطوير المختبرات البيطرية، وتحسين الجودة والأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية، لتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على التراخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة إلى الدخول على موقعها، والاطلاع على الاشتراطات وتقديم الطلبات عن طريق الإدارة العامة للمختبرات البيطرية أو فروع الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، ولمعرفة المزيد يرجى الدخول إلى الرابط المخصص، وللاستفسارات يتم التواصل عبر البريد الالكتروني.
وتعمل الوزارة - ضمن خطة التحول الرقمي- على أتمتة الإجراءات لرفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، تحقيقا لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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