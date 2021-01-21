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ضوابط جديدة لفتح المختبرات البيطرية الخاصة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص فتح المختبرات البيطرية الخاصة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة للإنسان والحيوان، وتقليل المخاطر الحيوية المحتملة على العاملين في المجال، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الضوابط يأتي في ضوء ما تحقق من نجاحات فيما يخص تطوير المختبرات البيطرية، وتحسين الجودة والأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية، لتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على التراخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة إلى الدخول على موقعها، والاطلاع على الاشتراطات وتقديم الطلبات عن طريق الإدارة العامة للمختبرات البيطرية أو فروع الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، ولمعرفة المزيد يرجى الدخول إلى الرابط المخصص، وللاستفسارات يتم التواصل عبر البريد الالكتروني.

وتعمل الوزارة - ضمن خطة التحول الرقمي- على أتمتة الإجراءات لرفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، تحقيقا لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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