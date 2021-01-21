القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على ثلاثة مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن واستخدموا تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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