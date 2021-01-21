شكرا لقرائتكم خبر 23 ألف طلب للالتحاق ببرنامج نخبة الخريجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل برنامج «نخبة الخريجين» بشركة البحر الأحمر للتطوير 23 ألف طلب التحاق منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الـعاشر من يناير الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير جون باغانو أن فرص التدريب في البرنامج المنتهية بالتوظيف تتضمن مجالات العمليات، والأداء المؤسسي، وإدارة المشاريع، والمالية والاستثمار، والحوكمة وإدارة المخاطر، والبيئة والاستدامة، والتعليم والتطوير، وتسليم المشروع، والصحة والسلامة والأمن البيئي، وإدارة المشتريات والتوريد وإدارة التطوير.

وأكد أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في تطوير الخبرات المحلية، وتوفير فرص عمل على المدى الطويل ضمن قطاع السياحة المتنامي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن البرنامج في نسخته الأولى عام 2020 التزم بتوظيف الخريجين بالشركة في مقرها الرئيس بالرياض وموقع المشروع.